Ла-Пас, , 16:58 — REGNUM Суд в США дал бывшему министру правительства Боливии Артуро Мурильо срок до 2 мая для признания своей вины в преступлении по отмыванию денежных средств. В противном случае экс-министру будет назначено максимальное наказание. Об этом 15 января сообщило боливийское информагентство Ahora el Pueblo.

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Юрист Международной клиники прав человека Гарвардского университета Томас Беккер назвал стратегию Мурильо по непризнанию вины странной, поскольку основные партнеры политика уже сознались в преступлении и указали на сговор с ним. Защита экс-министра попросила суд, ведущий его дело, отложить слушания до 23 мая по неизвестным причинам.

В мае 2020 года Мурильо и министра обороны Луиса Фернандо Лопеса обвинили в нерегулярных закупках нелегального оружия по завышенным ценам. Сразу после президентских выборов в октябре 2020 года Мурильо бежал в США, где в мае 2021 года был арестован Федеральным бюро расследований.

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