Вашингтон, 17 января, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы сознался в мошенничестве и краже $218 тысяч у школ, сообщает Fox News со ссылкой на Южный округ Нью-Йорка (SDNY).

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сознался в хищении средств у тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь Эндрю грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и за ограбление тех, кому он обещал помочь», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.

Эндрю согласился выплатить $218 тысяч в качестве возмещения ущерба школам. Несмотря на это, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд должен вынести приговор до 14 апреля 2022 года.