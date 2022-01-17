Торунь, Польша, 17 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Четыре человека в городе Торунь (Польша) получили ранения и госпитализированы в результате нападения молодого мужчины с ножом, передаёт 17 января RMF.

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

Нападения он совершил в нескольких точках города: нападал, судя по всему, на тех, кто попался ему по дороге. Злоумышленнику 21 год, его задержали, применив электрошокер.

Выяснилось, что он принял наркотики перед своей «прогулкой» с холодным оружием. Перед этим у него произошёл словесный конфликт дома.