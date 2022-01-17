Вашингтон, 17 января 2022, 16:36 — REGNUM Британскому режиссёру Ридли Скотту предложили снять фильм о волшебниках Disney. Об этом 17 января пишет ScreenRant.

Ридли Скотт
Ридли Скотт
Скриншот видео на YouTube

По словам Скотта, он отказался от предложения, так как оно ему было не интересно. «Чем старше я становлюсь, тем больше я ищу вещи, которые о чем-то. Не просто развлечение, а это должно повлиять на кого-то. Они (Disney — ИА REGNUM) хотели, чтобы я снял фильм о волшебниках, а я не делаю волшебные фильмы. Это была не очень хорошая идея», — объяснил режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ридли Скотт поставит историческую драму «Солдатский ранец» по мотивам биографии Наполеона Бонапарта. Съёмки фильма должны начаться в 2022 году, в то время как его премьера запланирована на 2023 год.

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