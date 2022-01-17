Вашингтон, 17 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Британскому режиссёру Ридли Скотту предложили снять фильм о волшебниках Disney. Об этом 17 января пишет ScreenRant.

Скриншот видео на YouTube Ридли Скотт

По словам Скотта, он отказался от предложения, так как оно ему было не интересно. «Чем старше я становлюсь, тем больше я ищу вещи, которые о чем-то. Не просто развлечение, а это должно повлиять на кого-то. Они (Disney — ИА REGNUM) хотели, чтобы я снял фильм о волшебниках, а я не делаю волшебные фильмы. Это была не очень хорошая идея», — объяснил режиссёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ридли Скотт поставит историческую драму «Солдатский ранец» по мотивам биографии Наполеона Бонапарта. Съёмки фильма должны начаться в 2022 году, в то время как его премьера запланирована на 2023 год.