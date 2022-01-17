Сочи, Краснодарский край, 17 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Сильный снегопад ожидают метеорологи в предгорной и горной зонах Сочи в период до 18 января, на территории курорта объявлено экстренное предупреждение, сообщает 17 января пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По мнению синоптиков, сильнейшие снегопады ожидаются «утром, днем и до конца суток 18 января 2022 года».

Напомним, ранее муниципалитет Сочи заявлял о вероятности сильных ливней с грозами, гололедицы и снегопадов в горах. Региональное управление МЧС и городская администрация Сочи призывают горожан и гостей курорта воздержаться от прогулок в горах, не выезжать на автомобилях без зимней резины, проявлять повышенное внимание и осторожность, находясь около линий электропередач.