Москва, , 16:32 — REGNUM Пресненский суд Москвы лишил родительских прав Юрия Зинкина и Татьяну Максимову, передаёт 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Игрушка

Дочь Зинкина и Максимовой с рождения и в течение пяти лет находилась на лечении в московской частной клинике «Мать и дитя». В 2020 году ребёнка по решению суда передали органам опеки. После этого было подано исковое заявление о лишении мужчины и женщины родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, родители оставили дочь в перинатальном центре и оплачивали проживание, считая, что ребенок болен. Врачи сообщили, что в стационарной помощи девочка не нуждается.

Позже девочке подобрали замещающую семью.