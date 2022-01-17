Йошкар-Ола, , 16:31 — REGNUM В соответствии с законом Марий Эл от 27 февраля 2018 года, в республике 25 января, в День российского студенчества будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает мэрия столицы республики.

Студенты Irinazybina

Запрет продажи будет длиться с 0:00 до 24:00 по местному времени. При этом исключение составят учреждения общественного питания.

В мэрии напомнили, что в случае нарушений должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридические лица — на 100−300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, День российского студенчества 25 января официально отмечается в России с 2005 года. Ранее, с 1755 года, в этот день считался датой учреждения Московского университета.