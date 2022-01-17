Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Переболевшим ковидом следует воздержаться от окунания в ледяную купель в день Крещения Господня. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил заведующий ожоговым отделением № 1 отдела термических поражений петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Павел Крылов.

Праздник Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, переболевшим ковидом людям в течение года не рекомендуется окунаться в прорубь.

«Переболевшим новой коронавирусной инфекцией крайне нежелательно принимать участие (в крещенских купаниях) в течение года с момента выздоровления, если врачи подтверждают отсутствие осложнений последствий данного заболевания», — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что в холодную воду крайне нежелательно погружаться в холодную воду людям, которые в течение длительного времени не готовились к этому поступку. Также нельзя погружаться людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями нервной системы, ЛОР-органов, бронхо-легочной системы.

«С большой осторожностью рекомендуем участвовать в мероприятиях детям, детям младшего возраста желательно категорически отказаться от этого. У ребенка не сформирована система терморегуляции, ребенок не всегда может адекватно оценить свое состояние и сформулировать те жалобы, которые могут сопутствовать погружению», — подчеркнул Крылов.

Также не рекомендовано погружение в прорубь пожилым людям.

В случае, если взрослый здоровый человек все же решил принять участие в крещенских купаниях, то за два-три часа необходимо поесть, но неплотно, не употреблять алкоголь и отказаться от курения. Перед купанием необходимо размяться, выполнить легкую зарядку. Погружение в воду должно быть не более 1−1,5 минут, также не стоит погружаться в холодную воду с головой. После этого необходимо сразу же насухо вытереться, выпить горячий чай.

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