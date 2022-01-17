Вашингтон, 17 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Группа студентов в США четвертый день голодает в знак протеста против непринятия Конгрессом закона Демпартии о голосовании. Молодежь заявила, что голодать более 15 дней лучше, чем терпеть неработающую демократию, сообщают 17 декабря местные СМИ.

Эммелин Панкхерст приходила в ужас от пронзительных криков женщин, которых насильно кормили во время голодовок

«Четвёртый день нашей #HungerStrike4Democracy (#ГолодовкиЗаДемократию). Сенат должен принять #FreedomToVote John Lewis Act (FTVA — Акт о свободе голосования) на этой неделе и спасти нашу демократию, пока не стало слишком поздно», — написала в Twitter беспартийная организация студентов Un-PAC.

Один из участников голодовки был вынужден обратиться к врачу, почувствовав головокружение, остальные примерно 40 человек в порядке. Группа проверяет свои показатели здоровья дважды в день.

Freedom to Vote Act — законопроект, который должен упростить доступ к голосованию в США. В частности, он позволяет голосовать по почте и досрочно.

Проект был представлен демократами в Конгрессе в 2021 году, однако не получил необходимой поддержки. Демпартия уверена, что закон защитит доступ к голосованию, в то время как республиканцы заявили, что он поспособствует мошенничеству.

Отметим, что демократический FTVA стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в жульничестве, 19 республиканских штатов приняли законы, усложняющие процесс голосования.