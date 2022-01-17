Москва, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече 17 января обсудили состояние судостроительной отрасли региона и сотрудничество с прикаспийскими странами, сообщает ИА REGNUM.

Берег Каспия AnastassiyaL

«Несмотря на негативные последствия пандемии, прежде всего в экономике, мы не оставляем планов позиционирования Астраханской области как опорной территории в Каспийском макрорегионе. Мы продолжили сотрудничество с нашими прикаспийскими соседями. Сегодня хочу доложить, что, несмотря на интенсивное распространение коронавирусной инфекции, нам удалось достичь роста внешнеторгового оборота. Если говорить о судостроении, наших соседей интересует размещение заказов на наших судостроительных верфях. Так, мы сейчас уже делаем земснаряды для Казахстана, с Азербайджаном мы обсуждаем перспективу строительства на наших верфях двух сухогрузов и двух танкеров, и Туркменистан сегодня интересует вспомогательный флот для шельфовых месторождений», — рассказал губернатор.

Бабушкин также поблагодарил президента за личное участие и принятие решения о стабилизации ситуации на заводе «Красные баррикады». Предприятие полноценно работает, портфель заказов составляет девять млрд рублей. Всего по судостроительной отрасли портфель заказов в регионе составляет 50 млрд рублей. Продолжается развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» через порт Оля.

«Сегодня наша задача — технически оснастить и сопроводить насыщение порта грузами. Если позволите, хотел наглядно показать на карте, как мы по этому направлению намереваемся двигаться. Владимир Владимирович, главная задача сегодня — в порту Оля обустроить контейнерный терминал. Он будет обустраиваться двумя этапами: до конца 2023 года мы должны обеспечить перевалку грузов в объеме трех миллионов тонн, до конца 2030 года — в объеме восьми миллионов тонн. Это та задача, которую мы намерены решить в первую очередь. Объем предполагаемых инвестиций — 34 миллиарда рублей», — рассказал Бабушкин.

Также губернатор рассказал о планах изменить проходную осадку Волго-Каспийского морского канала.

«Его сегодняшняя проходная осадка не соответствует паспортным нормативам, паспортный норматив — 4,5 метра. К сожалению, из-за природных явлений, в частности сгонных ветров, четыре — это максимальная глубина, и 250 дней в году практически не соответствует паспортным глубинам. Росморпорт, входящий в состав Росморречфлота, сегодня работы проводит, но мы считаем, что объем этих работ в ближайшее время должен быть увеличен и для того, чтобы глубины соответствовали паспортным — 4,5 метра, и для того, чтобы была обеспечена ширина для двустороннего движения и движения судов», — сообщил Бабушкин.