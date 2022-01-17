17 января 2022 | Время чтения 14 мин

Станислав Стремидловский, , 18:10 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал к защите достоинства трудящихся, передает Vatican News (Ватикан). На общей аудиенции 12 января, посвященной святому Иосифу Труженику, понтифик размышлял о достоинстве человеческого труда и защите прав работников, которые нередко подвержены эксплуатации и разным видам социальной несправедливости. Папа говорил обо «всех рабочих мира», достоинство которых попирается, особенно «о тех, кто тяжело трудится в шахтах и на заводах»; кого эксплуатируют, принимая на нелегальную подработку без страховки и пенсии; «о жертвах труда; о детях, которых заставляют работать; о тех, кто роется на мусорных свалках в поисках чего-то полезного для обмена». Франциск подчеркнул, что сегодня «недостаточно учитывается тот факт, что труд является неотъемлемым компонентом жизни, а также пути к святости». Работа — это не только орудие добывания средств к существованию: «Это также место, где люди проявляют себя, чувствуют себя полезными и усваивают великий урок конкретности, помогающий в духовной жизни».

Иван Шилов © ИА REGNUM

13 января в храмах архиепархии Пресвятой Девы Марии в Казахстане верующие возносили молитвы о жертвах беспорядков в стране и о мире. Архиепископ Томаш Пета попросил соотечественников сделать всё возможное для мирного решения кризиса и напомнил о словах папы Франциска, который призвал к диалогу, справедливости и общему благу. Источники в Папском фонде «Помощь Церкви в беде» сообщают, что в столице ситуация в настоящий момент относительно спокойная, а вот Алма-Ата продолжает страдать от серьезных столкновений, и до сих пор есть сложности с коммуникацией через интернет и мобильные устройства. Глава Конференции католического епископата Казахстана епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра поблагодарил всех за молитвы, сострадание и беспокойство. Епископ Караганды Аделио Делл’Оро в день национального траура помянул в особенности погибших в его епархии и подчеркнул, что насилие не может привести к обновлению общества.

Собор Пресвятой Девы Марии Фатимской, Караганда, Казахстан Gugigug

Роста цен на газ было достаточно, чтобы зажечь искру в Казахстане, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Прежде чем Казахстан был отключен от интернета, мир успел услышать коллективный крик: «Дед, уходи!» Мишенью стал бывший президент Нурсултан Назарбаев, который руководил страной 30 лет. Президент Токаев, сменивший его в 2019 году, воспринимался как доверенное лицо, взявшее на себя ответственность за обеспечение преемственности власти и управления ресурсами. «Газовый мятеж», названный «цветной революцией» (т. е. манипулируемый из-за рубежа), на самом деле вызван требованиями нового общественного договора: разделом со страной плодами экономики, полностью основанной на эксплуатации сырьевых ресурсов, необходимых для глобальной «энергетической безопасности». Токаев, восстановив контроль над улицами благодаря вмешательству возглавляемого Россией контингента ОДКБ, похоже, понял, что нужно сделать, чтобы вернуть контроль. Пришло время, сказал он, чтобы казахстанский народ получил компенсацию. Но стабилизация Казахстана, страны, состоящей из 130 этнических групп, объединенных территориальной преемственностью, требует долгого пути. Международное сообщество следит за этим. Казахстан слишком ценен и, более того, находится в центре новых глобальных торговых путей между Востоком и Западом.

Протестующие на центральной площади Актобе 4 января 2022 года (сс) Esetok

Католики были «шокированы и дезориентированы» вспышкой беспорядков в Казахстане, сообщает Crux (Денвер, США). «Я никогда не видел такой недоброжелательности и агрессии, и это после стольких лет прекрасного межконфессионального сотрудничества, а также между Католической церковью и правительством, — рассказал отец Петер Пытловани, генеральный секретарь Конференции католического епископата Казахстана. — Но, похоже, что ни одна религиозная община не понесла значительного ущерба». По словам Пытловани, церковные руководители ожидают разъяснений о том, кто стоит за беспорядками и причастны ли к ним внешние силы. «После всех пережитых трудностей простые люди, похоже, возлагают большие надежды на то, что государство движется в лучшую сторону, а нынешний президент предпримет шаги для улучшения их положения, — заметил он. — Общество, судя по всему, по-прежнему готово доверять его правительству, если такие шаги будут продолжены».

Казахстан пытается вернуться к нормальной жизни, но напряжение всё еще велико, информирует Agenzia Fides (Ватикан). По словам директора католической благотворительной организации Caritas в Казахстане отца Гвидо Треццани, «многие из нас испытывают неприятные чувства из-за поведения части населения. Помимо преступников и убийц, которые всё это устроили, показала себя целая масса обычных людей, которые последовали за мародерами: мужья, жены, бабушки, дедушки и дети ходили по улицам и грабили магазины и супермаркеты с улыбкой на лице, словно говоря: «Почему бы и нет? Все так делают». Это вызвало у остального населения много грусти и горечи».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рискует потерять поддержку в Казахстане, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Казахстан является важным партнером для Турции. Торговый оборот между двумя странами на протяжении нескольких лет превышает два миллиарда долларов. Турция импортирует в основном энергоресурсы и сырье, экспортирует текстиль и сельскохозяйственную продукцию. Турецкие инвестиции в Казахстан увеличились, но есть нюанс: действия Анкары мотивированы также геополитическими соображениями. Религиозные связи имеют значение. В 2015 году Эрдоган и Назарбаев торжественно открыли мечеть в Казахстане под кураторством Управления по делам религии Турции (Диянет). За последние 15 лет между Эрдоганом и Назарбаевым установились тесные отношения, которые помогли Турции расширить свое влияние во всём регионе, ослабив частично влияние России. Для Эрдогана плохая новость заключается в том, что недавние волнения в Казахстане существенно ослабили Назарбаева, что привело к серьезным последствиям. Турецкий лидер теперь вынужден защищать позиции, которые он завоевал в последние годы. «Тот факт, что Токаев обратился к ОДКБ, означает, что ему нужна помощь России как гаранта стабильности страны», — сказал изданию эксперт Венского университета по Средней Азии Александр Дубови. Турецкий президент рискует начать всё сначала, при том что Россия не единственная, кто намерен извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган Официальный сайт президента Республики Казахстан

Прибыв в Казахстан 6 января, 2300 солдат ОДКБ, своего рода постсоветского НАТО во главе с Россией, начали уходить уже 13 января, отмечает La Croix (Париж, Франция). «Миссия ОДКБ была выполнена в тот момент, когда первые российские солдаты ступили на казахстанскую землю», — говорит Темур Умаров, специалист по Средней Азии Московского центра Карнеги. По его словам, роль сил ОДКБ в целом и российских в частности была символической: речь шла о том, чтобы показать, что действующего президента Токаева поддерживает Москва. Состоящая в основном из российских солдат, а также подразделений из Армении, Киргизии и Белоруссии миротворческая миссия ОДКБ стала прежде всего сигналом для казахстанских элит. Заручившись поддержкой Кремля, президент Казахстана смог начать настоящую чистку тех, кто был близок его предшественнику Нурсултану Назарбаеву. Самой высокопоставленной жертвой этой чистки стал Карим Масимов, бывший влиятельный глава казахстанских спецслужб, ныне обвиняемый в государственной измене. Но чистка может быстро распространиться на весь клан Назарбаевых.

Отправка основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан Министерство обороны Российской Федерации

Хотя украинцы уже привыкли к российским маневрам, они опасаются за свою жизнь и страну, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). По словам вспомогательного епископа Харьковско-Запорожской епархии Яна Собило, «линия фронта проходит через семьи, наши прихожане молятся о мире и о том, чтобы снова иметь возможность навещать своих близких по обе стороны границы». Он говорит, что «те, у кого есть семьи и достаточные средства, уже уехали в Западную Украину, Польшу или другие страны, а другие отправились в Россию». Если состоится российское вторжение, многие католические приходы оказались бы на линии фронта, особенно в таких городах, как Харьков и Одесса. Несмотря на это, духовенство сохраняет решимость продолжать работу и не поддаваться давлению эскалации агрессии, висящей в воздухе.

Отец-иезуит Андрей Зелинский, военный капеллан Украинской греко-католической церкви поделился своим рассказом о жизни на передовой с L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). «По сравнению с тем, что было восемь лет назад, сегодня мы уже не чувствуем себя одинокими, — заявил капеллан. — Мы ощущаем поддержку стран ЕС и США не только на словах, но и в виде политического обязательства найти дипломатические решения, и это очень важно». Приграничные районы на востоке Украине представляют собой бесплодные пустоши, продолжает он: «Все уехали. Многие семьи предпочли переехать в более безопасные места. Пожилые люди, которые не могут и не хотят покидать свои дома, остались в деревнях». Зелинский обращается к Западу с призывом: «Будьте осторожны: Россия ведет войну не на Украине, ее амбиции больше, они выходят за пределы нашей страны. Международное сообщество должно проснуться».

Украинские католические священники просят молитв и поддержки, передает UCA News (Гонконг, Китай). Они обратились к западным церковным лидерам. «Как верные католики, мы ничего не имеем против русских и регулярно проводим мессы на русском языке, а Конференция католического епископата Украины, будучи неполитической, никогда не высказывалась по вопросу о том, должна ли страна вступить в НАТО или Европейский союз. Но приготовления к вторжению представляют для нас серьезную опасность», — сообщил канцлер Харьковско-Запорожской епархии отец Григорий Семенков. По его словам, большинство католиков считают, что после провала переговоров между Востоком и Западом вероятна «крупная демонстрация силы со стороны России». Он сказал, что украинские католики не знают, как российские войска будут относиться к их Церкви, но добавил, что было решено, что священники и монахини должны сами решать, уезжать или оставаться в случае «военной агрессии». Отец Роман Крат из Одесско-Симферопольской епархии Украины сообщил, что ожидается, что в случае вторжения российских войск католическому духовенству придется принять гражданство России, чтобы продолжить служение. «Наша церковь старательно избегает высказываться по поводу будущего положения Украины, считая, что это может негативно повлиять на ее будущую работу, — заявил он. — Но если российская армия оккупирует территории, произойдет полное изменение ситуации. Церковь вряд ли объявят вне закона или заставят закрыть епархии. Однако численность ее духовенства резко упадет, поскольку украинские священники будут вытеснены, а польских священников заставят вернуться домой».

Религиозные лидеры обсуждают вопросы будущего Европы с Еврокомиссией, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Дискуссия между представителями христиан, иудеев и мусульман, а также других религий и гуманистических ассоциаций проходила по видеосвязи. По словам участников, основное внимание было уделено Конференции о будущем Европы, которая должна собрать идеи о приоритетах ЕС и обобщить их к маю. Председатель Синода Евангелической церкви Германии Анна-Николь Хайнрих потребовала от Евросоюза более активного участия в справедливом глобальном распределении вакцин, в том числе в более бедных странах. Она также упомянула о разнообразном участии протестантов в обсуждении таких тем, как цифровизация, борьба с изменением климата и проблемы миграции.

Сербская православная церковь присоединилась к протестам против того, как власти Австралии обращаются с теннисистом Новаком Джоковичем, рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). Джокович, набожный православный христианин и скептик в отношении прививок от коронавируса, был задержан 5 января после прибытия в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, когда федеральное правительство отозвало его визу. Он был депортирован после того, как судьи отклонили его жалобу на аннулирование визы. Сербский православный патриарх Порфирий похвалил Джоковича за осознание им своей христианской идентичности и написал: «Лишь бледная тень останется от тех бед и несчастий, через которые ты проходишь. Миллионы православных сербов молятся за вас, как вы молитесь за нас». Митрополия Сербской церкви в Австралии и Новой Зеландии выразила протест против отказа властей разрешить Джоковичу встретиться со священником накануне Рождества. Настоятель Свято-Троицкого собора Мельбурна протоиерей Милорад Локард, которому запретили посещать Джоковича, сказал, что обращение со звездой было «ужасным», добавив, что «немыслимо», что он был вынужден провести Рождество в заключении.

Новак Джокович (сс) Gregg Gorman

Израилю пора рассказать правду о своем ядерном оружии, считает America (Нью-Йорк, США). Исторически сложилось так, что Израиль придерживался политики непрозрачности в отношении своего ядерного оружия. Но обстоятельства, связанные с этой стратегией, кардинально изменились. Во-первых, после заключения Авраамских соглашений в 2020 году и сотрудничества с Саудовской Аравией он больше не окружен врагами-арабами. Во-вторых, Израиль является доминирующей военной державой в регионе с исключительными технологическими преимуществами. В-третьих, существующие границы страны не являются потенциальной слабостью, как это было раньше: Израиль эффективно контролирует Западный берег. Его главным региональным врагом остается Иран. Шансы на нормализацию отношений с Тегераном трудно определить без дипломатического зондажа. Однако после падения Биньямина Нетаньяху израильские элиты теперь открыто сожалеют о том, что выступили против соглашения о ядерном разоружении Ирана и поддержали решение администрации Трампа выйти из ядерной сделки. Если соглашение будет продлено и угроза иранского ядерного оружия исчезнет со сцены, основные причины израильской политики стратегической ядерной двусмысленности перестанут быть актуальными.

Биньямин Нетаньяху Официальное интернет-представительство президента России

Митрополит Иларион встретился с предстоятелем Армянской католической церкви, информирует «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). В отделе внешних церковных связей Московского патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Илариона с католикосом-патриархом Рафаэлем Петросом XXI, впервые прибывшим в Россию в качестве предстоятеля Армянской католической церкви после избрания в сентябре 2021 года. Иларион приветствовал высокого гостя от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит отметил важность сотрудничества между Московским патриархатом и Армянской католической церковью, в том числе в реализации гуманитарных проектов в Сирии и Ливане. Рафаэль Петрос XXI высоко оценил участие Московского патриархата в содействии урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и в оказании Россией поддержки традиционным христианским общинам Ближнего Востока. «История свидетельствует, что именно Российское государство всегда оказывало наиболее эффективную помощь своим преследуемым братьям по вере, тогда как все остальные зачастую ограничивались пустыми обещаниями, которые в лучшем случае оставались на бумаге. Мы помним это и искренне благодарны за всё, что вы для нас делаете», — подчеркнул католикос-патриарх.

Встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Киликийским Рафаэлем Петросом XXI Официальный сайт православной религиозной организации ОВЦС Московского патриархата

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».