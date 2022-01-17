Рим, , 16:27 — REGNUM 51% граждан Италии не знают, кого они хотят видеть президентом страны, таковы итоги опроса Ipsos, опубликованные в понедельник, 17 января.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

21% опрошенных поддержали кандидатуру действующего премьер-министра Марио Драги, 14% — лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, остальные кандидаты получили менее 10%.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги. Выборы пройдут 24 января.