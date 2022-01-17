Нижневартовск, Югра, , 16:24 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) за хищение у ПАО «НК «Роснефть» свыше 300 млн осуждён конкурсный управляющий предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что конкурсный управляющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз» с 2013 по 2015 годы, действуя в группе лиц, с использованием своего служебного положения, совершил хищение более 300 млн рублей, принадлежащих указанному акционерному обществу. Он создал фиктивную фирму-кредитора и при использовании подложных документов получил якобы долг с ОАО «Нижневартовскнефтегаз» в ходе процедуры банкротства в 2015 году. Проверка выявила подлог лишь пять лет спустя.

Суд признал его виновным по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворён иск предприятия о взыскании с осуждённого причинённого ущерба.