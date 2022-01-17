Бухарест, 17 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Национальное агентство по регулированию в сфере энергетики Румынии (НАРЭ) оштрафовало крупнейшую энергетическую корпорацию страны — Enel на сумму в 400 тысяч леев ($92 тыс.) за несанкционированное изменение цен на природный газ для населения. Об этом 17 января сообщило «Румынское телевидение».

Штраф

Согласно официальной информации, компании Enel Energie и Enel Energie Muntenia в течение последних нескольких месяцев не только намеренно завышали стоимость голубого топлива, но и скрывали от потребителей схемы получения субсидий и льгот на энергоносители.

Помимо выплаты соответствующего штрафа, корпорации придется провести соответствующий перерасчет и компенсировать населению вложенные средства.

«НАРЭ будет и в дальнейшем проводить тщательный аудит финансовых документов основных поставщиков электроэнергии и газа Румынии и сурово наказывать нарушителей действующего антимонопольного законодательства», — говорится в заявлении регулятора.

Напомним, в настоящее время в Румынии стоимость электричества и газа является одной из самых высоких в Европе. Две трети румынских граждане не в состоянии оплачивать соответствующие коммунальные счета.