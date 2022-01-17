Нур-Султан, , 16:22 — REGNUM Пограничники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в участии в массовых беспорядках. Об этом 17 января сообщает пресс-служба КНБ.

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Сообщается, что 29-летний мужчина пытался выехать из Казахстана. В его мобильном телефоне нашли видео, снятые на месте беспорядков в городе Чимкент.

«На спине подозреваемого имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль)», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане продолжаются оперативные действия по выявлению участников беспорядков. Только в Алма-Ате задержали более 2,6 тыс. человек.

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