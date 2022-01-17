Донецк, 17 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Районы села Веденского (ДНР) и посёлка Молодёжное (ЛНР) подверглись 17 января обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Украинские боевики применили при обстрелах станковые противотанковые гранатомёты, а также крупнокалиберный пулемёт.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ в районе села Орехово разместили две боевые бронированные машины, тем самым грубо нарушив Допмеры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.