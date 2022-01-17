Юкаменский район, Удмуртия, 17 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел 72-летнего и 45-летнего мужчин после пожара. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

12019 Пожар

По данным ведомства, возгорание дома в селе Юкаменское произошло 15 января. Собственники дома — отец и сын — погибли при пожаре. Мужчины употребляли спиртные напитки, не работали. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и родственники погибших, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Калнинском районе Челябинска произошел пожар в одной из квартир. В результате погибли два человека, еще один был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.

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