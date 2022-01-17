17 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 18:10 — REGNUM В Южной Корее обсудили извинения главы строительной компании, виновной в обрушении зданий и гибели людей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, глава строительной компании Hyundai Development Чон Мон Гю заявил 17 января об отставке, взяв на себя ответственность за второй несчастный случай со смертельным исходом на строительных площадках.

Известно, что глава компании объявил о своей отставке через шесть дней после того, как в городе Кванджу обрушилась часть фасада строящегося многоэтажного дома.

Напомним, что 11 января в Кванджу произошло обрушение части стены строящегося многоквартирного дома в районе Хвачжон-дон, Согу. В результате аварии погиб один человек, ещё пятеро числятся пропавшими без вести.

Кванджу. Южная Корея Ssr1115

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Кроме того, в июне 2021 года обрушилось пятиэтажное здание, которое компания Hyundai Development разбирала в рамках проекта реконструкции. В результате падения здания на проезжавший мимо городской автобус девять человек погибли, восемь — получили тяжелые травмы.

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«Я приношу извинения членам семей погибших и общественности», — сказал Чон Мон Гю, выступая на пресс-конференции в Сеуле.

Он также обещал продолжить «выполнять свой долг» в качестве основного акционера компании.

«То, что он взял на себя ответственность, — это хорошо. Однако просто извиниться — недостаточно. Нужно исправить ситуацию, выплатить компенсацию семьям пострадавших», — пишет june***.

«Вместо того чтобы увольняться, лучше бы деньги дал пострадавшим. Жителям страны всё равно, уйдет он со своего поста или нет!» — отмечает kyw8***.

«Может, его стоит посадить?» — интересуется redi***.

«Лучше наймите нормальную бригаду корейских специалистов и нормально платите им, тогда и проблем не будет», — предлагает kems***.

«Сносите всё и стройте заново!» — рекомендует seww***.

«Нужно отозвать лицензию на строительство», — призывает jeon***.

«Мне кажется, что он уходит с поста, чтобы избежать наказания», — предполагает tkzj***.

«Я даже не знаю, что хуже: то, что КНДР ракеты пускает, или то, что в Южной Корее происходят обрушения части зданий», — пишет sos6***.

«Почему нечто подобное происходит только в Кванджу?» — интересуется nori***.

«А что насчет компенсаций тем, кто приобрел в этом доме квартиры?» — вопрошает 1yyj***.

«Он должен продать часть своих акций, чтобы компенсировать ущерб!» — предлагает so38***.

«А что толку-то? Доверие подорвано, будет ли кто-то теперь хотеть жить в домах, построенных данной компанией?» — интересуется ddur***.

«Меня беспокоит то, что никто не может с уверенностью сказать о том, что будет с домами, в которых уже живут люди», — пишет geey***.

«Компенсация или наказание?» — спрашивает john***.

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