Кострома, , 16:18 — REGNUM В Костромской области началась пятая волна коронавируса. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

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По его информации за минувшие сутки в области было выявлено 89 случаев заражения. Для сравнения, десять дней назад в области регистрировали порядка 30 инфицированных в день. Связан ли новый подъём заболеваемости с новым штаммом коронавируса — «Омикроном» или прохождением периода новогодних праздников, пока ясно не до конца. Для того, чтобы определить штамм, Роспотребнадзор посылает 15% взятых в области проб на секвенирование (метод выделения подтипа вируса — ИА REGNUM) в Москву. Информации о результатах этих исследований на данный момент нет. Несмотря на это врач полагает, что в течение недели число ежедневно выявляемых случаев заражения может превысить 230.

«Пятая волна уже началась. За вчерашние сутки было выявлено 89 заболевших, десять дней назад число было значительно меньше — порядка 30 случаев. За неделю мы фактически утроили показатели. Темпы прироста колоссальные. С такой интенсивностью мы не сталкивались ни в одну из предшествующих волн. Полагаю, в течение последующих 5−10 дней мы можем превысить уровень 200−230 случаев в сутки. Такие цифры фиксировались на пике четвёртой волны», — сказал Гирин.

По разным оценкам новый штамм COVID-19 от 4 до 7 раз заразнее, чем «Дельта». В связи с этим врач просит костромичей оставаться дома при первых признаках недомогания.

«Болезнь может начаться очень схоже с банальным респираторным вирусным заболеванием. Это заложенность носа, недомогание, мышечная слабость, потеря чувствительности к запахам. Также инфекция может проявиться как кишечное расстройство. Чётко сказать, где ОРВИ, грипп или коронавирус без дополнительных методов исследования невозможно. Поэтому очень прошу костромичей оставаться дома при первых признаках недомогания и вызывать медика на дом», — добавил глава депздпава.

В связи с подъёмом заболеваемости в регионе могут ввести новые ограничения. Об этом ранее упоминал главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. По его мнению, превышение планки в 100 случаев заражения за сутки должно стать поводом для беспокойства.

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