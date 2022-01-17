Кострома, 17 января 2022, 16:18 — REGNUM В Костромской области началась пятая волна коронавируса. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.
По его информации за минувшие сутки в области было выявлено 89 случаев заражения. Для сравнения, десять дней назад в области регистрировали порядка 30 инфицированных в день. Связан ли новый подъём заболеваемости с новым штаммом коронавируса — «Омикроном» или прохождением периода новогодних праздников, пока ясно не до конца. Для того, чтобы определить штамм, Роспотребнадзор посылает 15% взятых в области проб на секвенирование (метод выделения подтипа вируса — ИА REGNUM) в Москву. Информации о результатах этих исследований на данный момент нет. Несмотря на это врач полагает, что в течение недели число ежедневно выявляемых случаев заражения может превысить 230.
По разным оценкам новый штамм COVID-19 от 4 до 7 раз заразнее, чем «Дельта». В связи с этим врач просит костромичей оставаться дома при первых признаках недомогания.
В связи с подъёмом заболеваемости в регионе могут ввести новые ограничения. Об этом ранее упоминал главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. По его мнению, превышение планки в 100 случаев заражения за сутки должно стать поводом для беспокойства.
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