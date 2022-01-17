Абу-Даби, 17 января 2022, 16:14 — REGNUM В результате удара по аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщает 17 января Associated Press.
При этом указано, что атака могла быть произведена при помощи беспилотников.
По данным полиции ОАЭ, в результате атаки были повреждены три нефтяных хранилища в Абу-Даби, а на территории международного аэропорта в Абу-Даби начался пожар.
Погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.
На данный момент власти ОАЭ не установили, кто стоит за этой атакой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы-хуситы заявили об ударе по ОАЭ, но не приводили подробностей.
Напомним, ОАЭ с 2015 года участвуют в гражданской войне в Йемене на стороне бывшего президента Абда Раббо Мансура Хади, противостоящего движению хуситов.
С другой стороны, поддержку хуситам оказывает Иран.
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