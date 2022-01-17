Абу-Даби, , 16:14 — REGNUM В результате удара по аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби погибли три человека, еще шестеро получили ранения, сообщает 17 января Associated Press.

Аэропорт Абу Даби Mr Thinktank

При этом указано, что атака могла быть произведена при помощи беспилотников.

По данным полиции ОАЭ, в результате атаки были повреждены три нефтяных хранилища в Абу-Даби, а на территории международного аэропорта в Абу-Даби начался пожар.

Погибли два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.

На данный момент власти ОАЭ не установили, кто стоит за этой атакой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы-хуситы заявили об ударе по ОАЭ, но не приводили подробностей.

Напомним, ОАЭ с 2015 года участвуют в гражданской войне в Йемене на стороне бывшего президента Абда Раббо Мансура Хади, противостоящего движению хуситов.

С другой стороны, поддержку хуситам оказывает Иран.

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