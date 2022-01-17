Париж, 17 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура оштрафовали на 10 000 евро за разжигание ненависти, сообщает Le Figaro.

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

Парижский уголовный суд принял решение оштрафовать Эрика Земмура за высказывания о несовершеннолетних мигрантах.

«Эрик Земмур обжалует решение уголовного суда», — заявил адвокат Оливье Пардо.

Напомним, ранее кандидат в президенты Франции назвал несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых «ворами», «убийцами» и «насильниками».