Вашингтон, 17 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Лидер Республиканской партии США Кевин Маккарти поделился списком первостепенных задач, которые партия экс-президента Дональда Трампа намерена реализовать, если вернет контроль над палатой представителей по итогу промежуточных выборов 2022 года, сообщает Fox News.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Приоритеты республиканцев когда мы вернем большинство в следующем году: 1 — привлечь администрацию Байдена к ответственности, 2 — обеспечить безопасность границы, 3 — сделать наши города снова безопасными, 4 — сдерживать вышедшую из-под контроля инфляцию, 5 — положить конец произвольности правительственных приказов», — написал республиканец из Калифорнии в своем Twitter.

Напомним, что готовясь вернуть большинство в палате представителей, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти собрал за 2021 год, который не является годом выборов, рекордные $72,4 млн.

Сумма, собранная Маккарти в 2021 году, побила рекорд не избирательного года для конгрессмена из Калифорнии, который был установлен им же в 2019 году.

В прошлом году политик сумел за последние три месяца собрать $11,4 млн, что также стало рекордом для четвертого квартала не избирательного года.