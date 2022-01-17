Белград, , 16:41 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич будет пользоваться поддержкой Запада до тех пор, пока он будет в состоянии успешно контролировать сербов во всем балканском регионе. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

Так Чворович ответил на просьбу корреспондента ИА REGNUM рассказать о шансах Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии победить на президентских и парламентских выборах, которые должны пройти весной этого года.

«Для Запада главное то, чтобы Вучич выступил в качестве гаранта сдерживания сербов на Балканах. Пока он эффективно контролирует сербскую политику в Боснии и Герцеговине, Черногории и в Косово и Метохии, Вучич для Запада незаменим, что бы он ни делал во внутриполитическом плане. Сдерживание сербов для Запада нужно прежде всего как гарант того, что российское влияние на Балканах не будет усиливаться», — полагает эксперт.

Поэтому Вучич время от времени провоцирует инциденты в БиГ и в Черногории, а потом выступает в роли стабилизатора ситуации, продолжил Чворович.

«Это значит, что его политическое будущее в Сербии во многом зависит от того, потеряет ли он контроль над сербами, проживающими в других странах региона», — подытожил эксперт.