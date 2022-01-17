Рим, , 16:13 — REGNUM 65% граждан Италии поддерживают утвержденную правительством страны обязательную вакцинацию для граждан старше 50 лет, таковы результаты опроса Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 17 января.

Вакцинация Tim Reckmann

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При этом 37,7% граждан полагают, что можно было бы «обязать» граждан и более молодого возраста, а 18,1% — что установленные для нарушителей штрафы (100 евро) слишком невысоки.

По данным на 17 января, в Италии умерли 141 104 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 248 (днем ранее — на 308). Число подтвержденных носителей выросло на 149 512 (днем ранее — на 180 426). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 8 706 915 — более 14% населения страны. В настоящее время заражены 2 548 857 человек (на 78 010 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллиона человек (более 78% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).