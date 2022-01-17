Варшава, 17 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Филиппины закупят 32 военно-транспортных вертолета S-70u Black Hawk, произведенных на американском заводе в Польше. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Польши.

Вертолет Black Hawk

«Помимо вертолетов, контракт охватывает материально-техническое обеспечение и обучение пилотов и наземного персонала. Сумма контракта составляет более 550 млн евро», — говорится в сообщении.

Указано, что реализация данного контракта начнется в 2023 году, когда будут поставлены пять вертолетов. В 2024 и 2025 годах Польша поставит еще по 10 вертолетов, а в 2026 году — семь.