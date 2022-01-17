Качканар, Свердловская область, 17 января 2022, 16:07 — REGNUM В котельной в районе Качканара Свердловской области произошёл взрыв. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, в результате аварии часть граждан остались без отопления. Администрация Качканарского городского округа уже попросила жителей посёлка Валериановск сохранять в своих жилых помещениях температурный режим. В частности, не открывать форточки и окна, а также расходовать минимально горячую воду.
Принимаются меры для устранения аварийной ситуации, добавили в администрации.