Качканар, Свердловская область, 17 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В котельной в районе Качканара Свердловской области произошёл взрыв. Об этом пишут СМИ.

Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1.Небо и Земля (часть пятая) Котельная

По данным изданий, в результате аварии часть граждан остались без отопления. Администрация Качканарского городского округа уже попросила жителей посёлка Валериановск сохранять в своих жилых помещениях температурный режим. В частности, не открывать форточки и окна, а также расходовать минимально горячую воду.

Принимаются меры для устранения аварийной ситуации, добавили в администрации.