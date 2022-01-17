Ханты-Мансийск, 17 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Югре взносы на капитальный ремонт для владельцев квартир в многоквартирных домах с января 2022 года вырастут в среднем на 60 копеек за квадрат. Об этом сообщает пресс-служба Югорского фонда капремонта.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Отмечается, что решение об увеличении взноса в 2022 году на 5,3% было принято ещё в 2019 году. Рост платежей на капремонт был установлен в соответствии с рекомендованными Минэкономразвития России прогнозными индексами-дефляторами по отрасли «Строительство».

С января 2022 года увеличение платы по взносам на капитальный ремонт за квартиру площадью 60 кв.м. составит около 40 рублей в месяц. Платежки с новыми суммами жители Югры получат в конце января — в начале февраля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области также повысили тариф на капремонт с января 2022 года. Вместо прежних 6,97 рублей за квадратный метр он составит 9,45 рублей.