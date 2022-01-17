Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Чешский клуб «Спарта» станет первым соперником «Ростова» в Испании. Контрольный матч состоится 22 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 17 января.

Vk.com/fcrostov ФК «Ростов» на тренировке

«Спарта» из Праги — самый успешный клуб среди чешских команд. 24 раза футбольная дружина становилась чемпионом Чехословакии, 12 раз — чемпионом Чехии. В копилке наград — кубок Чехословакии (11 раз) и кубок Чехии (семь раз). Выступает в Первой лиге.

ИА REGNUM сообщало, что игроки основного состава футбольного клуба «Ростов» вышли из отпуска 10 января 2022 года. После медицинского осмотра подопечные Виталия Кафанова отправились на зимний сбор в Испанию.