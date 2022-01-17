Нью-Йорк, США, 17 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Американская хип-хоп-группа Brockhampton в своих социальных сетях 15 января рассказала, что выступление на фестивале Coachella 2022 станет их «последним» в качестве группы перед «перерывом».

Официальный YouTube-канал группы Brockhampton Кадр из клипа группы Brockhampton

В своем Instagram-аккаунте Brockhampton поделились новостями о своих «финальных» шоу, а также подтвердили, что они «возьмут бессрочный перерыв как группа». В прошлом году лидер группы Kevin Abstract (Клиффорд Симпсон) сообщил, что последний альбом коллектива был перенесен на 2022 год.

https://www.instagram.com/p/CYuEKCTvQJ4/

В заявлении говорилось, что «все остальные даты тура» после Coachella «отменены», они «возьмут бессрочный перерыв как группа». «От всего сердца благодарим вас за то, что вы прошли с нами этот долгий путь», — написали участники Brockhampton. «Нас бы здесь не было без наших фанатрв. Мы надеемся, что смогли вдохновить вас так же сильно, как и вы нас за последние восемь лет. Мы благодарны вам».