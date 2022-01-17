Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Тбилисский городской суд 17 января рассмотрел жалобу Специальной пенитенциарной службы минюста Грузии, руководство которой не согласилось с наложением штрафа за публикацию роликов с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Саакашвили ест в тюрьме Facebook.com/moc.gov.ge

Суд по итогам заседания упразднил решение Службы государственного инспектора оштрафовать пенитенциарную службу на 2 тыс. лари. Поводом стали видеоролики, где было показано, как Саакашвили ест во время голодовки, а также, как его заносили в камеру тюремной больницы в Глдани.

В Службе госинспектора ранее заявили, что в роликах были обнародованы персональные данные заключенного.

Стоит отметить, что в Грузии ранее был принят закон о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Это произошло после того, как ведомство оштрафовало минюст республики и пенитенциарную службу за распространение видеороликов про Саакашвили.