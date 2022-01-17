Москва, , 16:03 — REGNUM 60 сотрудников экосистемы проектов «Таврида.АРТ» пройдут обучение по программе повышения квалификации на базе ГИТИСа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Тавриды.АРТ».

Арт-школа региональных арт-резиденций Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Занятия по программе «Фандрайзинг в сфере культуры» пройдут в онлайн-формате с 17 по 20 января 2022 года. «Уверен, что в каждом российском регионе есть не одна и не две «магнитные аномалии», способные стать притяжением для местных жителей и туристов. Для того, чтобы эти замечательные «аномалии» были разведаны, нужны усилия талантливых организаторов», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

ИА REGNUM напоминает, что фандрайзинг — это поиск и привлечение ресурсов для социальных, образовательных и культурных проектов. Не стоит путать со сбором пожертвований. Фандрайзинг является системой отношений, в которой обе стороны — тот, кто жертвует и тот, кому жертвуют — движутся к общей цели.

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