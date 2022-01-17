Москва, , 16:03 — REGNUM Российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, воздержалась она и от заказа прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» в феврале на аукционе 17 января. Таковы данные платформ RBP и GSA Platform.

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По итогам аукциона 17 января невостребованными остались транзитные мощности на февраль, предложенные оператором «ГТС Украины». Поставлять предлагалось до 9,8 млн кубометров газа в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка».

Торги, завершившиеся в 14:00 мск, дополняли бронирование на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год, это примерно 109,5 млн кубометров в сутки.

Кроме того, Газпром не стал бронировать на февраль предложенные мощности по прокачке газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа». На торгах предлагались объёмы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

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