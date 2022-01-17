Йошкар-Ола, 17 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Марий Эл с начала эпидемического сезона лабораторно подтвердили 200 случаев гриппа, из них 68 — у несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

В 199 случаях зафиксировано заражение вирусом гриппа А (H3N2), только у одного взрослого подтвержден вирус гриппа В. В управлении отметили, что указанные вирусы включены в штаммовый состав сезонных вакцин от гриппа.

ИА REGNUM напоминает, в республике до настоящего момента прививку от гриппа сделали 100 475 детей и 110 493 взрослых жителя. В число привитых включены 1 тыс. беременных женщин. План вакцинации от гриппа в Марий Эл выполнен на 50,3%.