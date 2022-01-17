Москва, , 16:02 — REGNUM В Москве эвакуировали более 340 учеников школы №1539. Об этом 17 января сообщает агентство «Москва».

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Учебное учреждение расположено на улице Новоалексеевская. Детей перевели в соседнее здание школы из-за короткого замыкания проводки в актовом зале.

«С ними всё в порядке, в результате произошедшего никто не пострадал. Также на место незамедлительно прибыли специалисты экстренных служб, которые тщательно обследовали здание и установили, что возгорания и задымления в нём нет», — рассказал директор школы Виталий Карагашкин.

По его словам, школьники уже вернулись к занятиям.