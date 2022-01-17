Москва, , 16:00 — REGNUM Если Германии и дальше будет продолжать пытаться оказывать давление на российские СМИ в ФРГ, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 17 января накануне переговоров глав МИД России и Германии.

СМИ (сс) MichaelGaida

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«С глубоким разочарованием вынуждены констатировать, что, несмотря на неоднократные публичные предупреждения и четкие сигналы по дипломатическим каналам, официальный Берлин продолжает активно противодействовать по очевидно политическим мотивам деятельности в Германии российского медиахолдинга АНО «ТВ-Новости» и, в первую очередь, его немецкоязычной телевизионной редакции, работающей под брендом «RT DE», — отмечено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Подобные шаги в МИД РФ рассматривают «как прямое нарушение Берлином своих международных обязательств по обеспечению свободы слова и СМИ, а также как сознательные недружественные действия по отношению к Российской Федерации».

«В случае если германская сторона не откажется от практики оказания давления на российские СМИ в ФРГ, оставляем за собой право принять ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В удалил RT DE из сетки.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Германия, не имея юридических оснований, делают всё, чтобы сделать вещание российского телеканала RT DE со спутника невозможным. По её словам, это является прямым вмешательством в работу журналистов, «это не просто вмешательство, а это препятствование работе журналистов самым грубым образом».