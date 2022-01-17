Москва, 17 января 2022, 16:00 — REGNUM Если Германии и дальше будет продолжать пытаться оказывать давление на российские СМИ в ФРГ, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 17 января накануне переговоров глав МИД России и Германии.
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Подобные шаги в МИД РФ рассматривают «как прямое нарушение Берлином своих международных обязательств по обеспечению свободы слова и СМИ, а также как сознательные недружественные действия по отношению к Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года немецкоязычный медиарегулятор MABB потребовал снять с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В удалил RT DE из сетки.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти Германия, не имея юридических оснований, делают всё, чтобы сделать вещание российского телеканала RT DE со спутника невозможным. По её словам, это является прямым вмешательством в работу журналистов, «это не просто вмешательство, а это препятствование работе журналистов самым грубым образом».