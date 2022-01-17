17 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление бывшего президента США, что он намеревается снова стать лидером Америки.

Тимур Кондратьев, , 16:27 — REGNUM Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он планирует вернуться в Белый дом в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой снова», вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

"После того как Трамп предал своих сторонников, он теперь стал простым шутом, за которым следят по старой памяти. Политическая карьера для него закончена, может спокойно отправляться на покой», — пишет Владислав Г.

Многие пользователи напоминают, что Трамп с позором проиграл последние американские выборы, уступив крайне слабому сопернику. Граждане отмечают, что бывший президент так и не сумел доказать своё право остаться в президентском кресле.

«Этот всё о себе забыть не даёт. Сколько уже времени прошло? Доказал ты, что выборы были подтасованы? Нет? Тогда ты пустое брехло, а не лидер нации!» — написала Александра Л.

Сторонники Дональда Трампа Gage Skidmore

Некоторые комментаторы считают нелепым заявление экс-президента США, не сумевшего сделать Америку великой в прошлый раз, потому что ему не удастся повторить успех, которого не было.

«Как вообще люди с такими высказываниями оказываются у власти в США? Это уже цирк шапито какой-то. Сразу вспоминается фильм «Идиократия». Америка действительно превращается в рассадник идиотов, которые могут в конечном итоге погубить весь мир», — указывает Мира К.

Часть людей полагает, что у Трампа настоящая мания величия, которую он пытается перенести на всю страну целиком, а это крайне опасная тенденция, которая может дорого обойтись для всего мира.

«Это уже откровенная мания величия», — считает Руслан Л.

«А просто без величия Америке нельзя жить? Амбиции одного человека — президента играют решающую роль в жизни миллионов и даже миллиардов. Любыми средствами, но добиться величия! Это как-то неправильно», — поделилась своим мнением Лидия Б.

«Смешали либерализм с глобализмом и получили на выходе дебилизм. Каждого второго лидера так называемых «независимых и суверенных» можно без обследования в психушку закрывать. До угрозы ядерной войны дошли. Ужас!» — указывает Валентин А.

Ряд пользователей указывает на то, что Трамп будет играть под дудку американской элиты, поэтому в очередной раз ждать от него «великих свершений» не стоит.

«Его грохнут, как Кеннеди, прежде чем он к власти вернётся. Эта деревня живёт за счёт мирового грабежа, нежели за счёт какой-то экономики и производства. Трамп говорит зачастую разумные вещи, но политическая элита США хочет грабить, а не строить», — напоминает Дмитрий Ю.

Джон Кеннеди за несколько минут до покушения

Отдельные комментаторы нашли выгодным возвращение такого яркого политика, как Трамп, в президентскую гонку в США, ведь в результате этого Америка будет занята внутренними распрями и ей не будет хватать времени на свою деструктивную внешнюю политику.

«Внутриполитическая война в США только на руку всему остальному миру. Пока бульдоги в Вашингтоне грызутся, мы можем спокойно вздохнуть», — отмечает Иван Ф.

Напомним, 16 января бывший президент США Дональд Трамп заявил свои сторонникам на митинге в штате Аризона о том, что он планирует вернуться в Белый дом в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой снова».