Уфа, , 16:02 — REGNUM Проверку сведений о массовом увольнении и невыплате зарплаты работникам Уфимского завода каркасного домостроения организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Деньги Tv-mig.ru

Установлено, что организация не выплатила 150 сотрудникам заработную плату за ноябрь-декабрь 2021 года. При этом общая сумма долга составила более 5,5 млн рублей.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям руководства предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства.

Руководитель организации уже опрошен в прокуратуре района, истребованы необходимые документы.

Сообщается, что в настоящее время задолженность за ноябрь 2021 года в размере более 1,6 млн рублей перед сотрудниками, в том числе уволенными, погашена.

Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства региона, проверка продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бастрыкин заинтересовался ситуацией с увольнениями на заводе в Уфе.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин заинтересовался ситуацией с увольнениями на заводе в Уфе