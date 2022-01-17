Уфа, 17 января 2022, 16:02 — REGNUM Проверку сведений о массовом увольнении и невыплате зарплаты работникам Уфимского завода каркасного домостроения организовала прокуратура в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Установлено, что организация не выплатила 150 сотрудникам заработную плату за ноябрь-декабрь 2021 года. При этом общая сумма долга составила более 5,5 млн рублей.
Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям руководства предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства.
Руководитель организации уже опрошен в прокуратуре района, истребованы необходимые документы.
Сообщается, что в настоящее время задолженность за ноябрь 2021 года в размере более 1,6 млн рублей перед сотрудниками, в том числе уволенными, погашена.
Ситуация находится на контроле у надзорного ведомства региона, проверка продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Бастрыкин заинтересовался ситуацией с увольнениями на заводе в Уфе.
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