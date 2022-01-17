Брюссель, , 15:55 — REGNUM «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе» с зафиксированным в ней желанием распространить на космическое пространство принципы своей коллективной обороны обнародовал 17 января Североатлантический альянс (НАТО).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем указывается, что последствия космических атак «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны» и могут стать «такими же разрушительными» для нынешних обществ, как и в случае применения обычных вооружений.

«Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — добавляется в документе.

Кроме того, в нем говорится о желании НАТО интегрировать космос в свою систему коллективной безопасности и обороны, как и киберпространство, а также морская, воздушная и сухопутная среды.

«Космос является глобальной средой, любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства. Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечена в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты… Космос важен для скоординированного сдерживания и обороны», — указывается в «Политике».

При этом подчеркивается, что альянс будет вести свою деятельность в космосе в рамках международного права и в том числе — Устава ООН.

«Свободный доступ, исследование и использование космического пространства в мирных целях отвечают общим интересам всего глобального сообщества. НАТО и союзники будут осуществлять свою деятельность … в интересах поддержания мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству», — отмечается в документе.

Помимо того, НАТО в документе говорит о необходимости усилий на международном уровне по «разработке норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе».

В то же время добавляется, что альянс якобы «не стремится развивать собственный космический потенциал. Союзники на добровольной основе взяли обязательство в соответствии с национальным законодательством предоставлять данные, продукты и услуги, которые могут потребоваться для операций, миссий и других видов деятельности альянса».

«НАТО не стремится стать автономным игроком в космосе. НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и ЕС», — также отмечается в документе.

Также поясняется, что НАТО намерено быть «форумом для военно-политических консультаций и обмена информацией о разработках в области сдерживания и обороны в космосе», а также осуществлять содействие развитию совместимости у космических служб и возможностей своих союзников.

Вместе с тем, указывается, что альянс также намерен активным образом включать сферу космоса в свои военные учения.

«Космос должен более последовательно и заметно фигурировать в учениях НАТО для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников. Силы НАТО должны быть готовы к действиям, когда космическая поддержка в операциях ухудшается или прерывается», — также отмечается в документе.