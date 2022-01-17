Москва, 17 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Предлагаемые властями РФ меры едва ли помогут решить проблему нехватки специалистов в области информационных технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

«Дефицит IT-специалистов проявился ещё в 2016 году. И после этого вузы постоянно увеличивали контрольные цифры приема на соответствующие специальности, — сказала Иванова-Швец. — В последние годы эти цифры росли и сейчас уже запланирован рост бюджетных мест до 2024 года, который составит 120 тыс. Но есть риск того, что рост числа выпускников не покроет дефицит IT-специалистов (от 500 тыс. человек до 1 млн). Правительство предлагает и другие источники привлечения для обучения по IT-специальностям — выдачу сертификатов для выпускников школ, грантовые программы, финансирование обучения и переобучения».

Но эти меры, как полагает Иванова-Швец, вряд ли смогут полностью решить проблему дефицита кадров.

«Ещё стоит учитывать серьёзную конкуренцию на международному рынке труда IT-специалистов. И здесь многое зависит уже не от численности подготовленных специалистов, а от политики компаний по их привлечению и удержанию. Кроме того, часть выпускников уезжает за границу или работает на иностранные компании. Поэтому компаниям нужно думать, как привлекать своих и иностранных специалистов, как их мотивировать и развивать, чтобы сокращать дефицит», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рост зарплат у российских IT-специалистов во многом будет связан с мировой конъюнктурой.