Москва, , 15:52 — REGNUM Госдума в январе может принять поправки об индексации пенсий на 8,6%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Александр Жуков Premier.gov.ru

«Нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции», — сказал Жуков.

По его словам, весенняя сессия для парламентариев будет традиционно насыщенной.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

Дополнительные расходы на увеличение индексации страховой пенсии с 1 января 2022 г. составят в 2022 г. 172,7 млрд, рублей, в 2023 г. — 178,3 млрд, рублей, в 2024 г. 188,9 млрд. рублей.

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Решение об индексации пенсий на уровень выше инфляции принял президент РФ Владимир Путин.

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