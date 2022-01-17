Кишинёв, 17 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что не будет снижать затраты на отопление в госучреждениях столицы, несмотря на резкое повышение тарифа на газ. Об этом он 17 января заявил в своём телеграм-канале.

Dodon.md Ион Чебан

«Мы не будем экономить на здоровье детей или пациентов путем снижения температуры в госучреждениях, — написал Чебан. — Температура в школах и больницах останется неизменной, даже если глупость нынешней центральной власти обойдется нам еще примерно в 90 млн леев (почти $5 млн)».

Он добавил, что из-за участившихся случаев заражения коронавирусом детей, будут распределены по школам экспресс-тесты. При появлении симптомов заражения можно будет проверять школьников, если согласятся их родители.

Напомним, в ноябре в Молдавии тарифы на природный газ выросли в 2,4 раза. Это привело к общему росту услуг ЖКХ, в том числе и услуг отопления.