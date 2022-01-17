Москва, , 15:49 — REGNUM Развитие космонавтики в Китае идёт довольно успешно, как пилотируемой программы, так и беспилотных запусков, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«У страны есть обитаемая орбитальная станция, регулярно запускают космические аппараты. КНР постепенно становится одной из ведущих мировых держав, способной решить многие задачи в космосе.

Первый успешный запуск в январе 2022 года является очередным подтверждением этого, свидетельством развития технологий, производства всё более сложной космической техники.

Важным фактором успеха Китая в космосе является значительное финансирование государством, внимание к деятельности предприятий отрасли, оказание им помощи в разных вопросах.

Однако не исключено, что даже такой поддержки космической отрасли КНР может оказаться недостаточно для дальнейшего развития, потребуется более тесное сотрудничество со странами-лидерами в изучении космоса, в первую очередь с Россией.

Такое взаимодействие даст Китаю новый импульс в изучении околоземного пространства, позволит получить новые знания в этой сфере. РФ, сотрудничая с КНР, подтвердит свою роль мирового лидера в космонавтике, создаст новые ракеты-носители и различные космические аппараты.

Работая вместе, Россия и Китай продемонстрируют другим государствам важность межгосударственного сотрудничества в изучении космоса, объединении усилий в решении всё более сложных задач», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспериментальный китайский спутник Shiyan-13 17 января успешно выведен на околоземную орбиту, это первый успешный запуск КНР, осуществлённый в 2022 году.

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