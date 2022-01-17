Москва, 17 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В российской сфере гостеприимства и развлечений рост заработных плат будет умеренным и связанным с миграционной политикой властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о том, что в России вырастет потребность в IT-специалистах, индустрии гостеприимства и развлечений.

ИА REGNUM Информационные технологии

«Развитие автоматизации, внедрение технологий искусственного интеллекта, работы с большими данными постепенно ведет к изменению технологического уклада. А IT-специалисты непосредственно задействованы в этих процессах, что вполне объясняет рост спроса на них, — сказал Цыганов. — Успешные специалисты получают довольно много и часто существенно выше, чем в среднем по региону. При этом возможность работать в дистанционном формате формирует запрос на зарплаты с оглядкой на Москву и часто на США и Европу. Поэтому рост зарплат у IT-специалистов вполне закономерен и во многом связан с мировой конъюнктурой».

А вот со сферой услуг, индустрией гостеприимства и развлечений, как полагает Цыганов, все будет сложнее.

«Часто здесь требуются представители не самых престижных профессий — горничные, официанты, уборщики и другие. Этот важный труд часто выполняется мигрантами, и работодатели стремятся сэкономить, а часть дохода формируется за счет чаевых. Поэтому рост зарплат здесь будет более умеренным и связанным с миграционной политикой, а также темпами роста туризма и индустрии развлечений», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ придется массово привлекать IT-специалистов из-за рубежа.