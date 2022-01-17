Белгород, , 16:12 — REGNUM До 400 тысяч кв. метров жилья в многоквартирных жилых домах планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе правительства региона.

Многоквартирные дома Pixabay.com

Власти собираются повышать конкуренцию среди застройщиков, что в свою очередь поможет снизить стоимость квартир. С 2022 года долю многоквартирного жилья увеличат до 400 тысяч кв. м, а к 2023 году — до 600 тысяч кв. м. Больше всего многоэтажек планируется построить в Белгородском районе, Белгороде и Старооскольском городском округе.

«Сегодня одна из самых больших претензий со стороны жителей — крайне высокая цена за квадратный метр. Стоимость жилья становится практически недоступной для людей, у которых есть потребность улучшения жилищных условий. Без государственной поддержки изменить эту ситуацию невозможно. Как таковых социальных программ нет, за исключением тех, которые мы запускаем в этом году. Но очевидно, что и их будет недостаточно. Помимо этого мы конкурируем за военнослужащих, за людей, которые работают вахтовым методом, тех, кто уже вышел на пенсию и хочет сменить место жительства. Нам нужно увеличивать количество многоквартирных домов», — отметил на еженедельном оперативном совещании губернатор Вячеслав Гладков.

По показателям Минстроя России за 2021 — 2030 годы в Белгородской области необходимо построить и ввести в эксплуатацию 13 млн кв. м жилья.