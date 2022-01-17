Москва, 17 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Россия никогда не принимала участия в вооружённом конфликте в Афганистане и намерена делать это в будущем. Об этом, комментируя сообщения «некоторых американских экспертов-русофобов о якобы имевших место поставках российского вооружения Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер в Исламской Республике, 17 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат добавила, что в их заявлениях Россия указывается как страна — производитель этого оружия.

«Выступаем решительно против подобных инсинуаций и, предвосхищая возможные последующие фейковые сообщения на эту тему», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что «Россия никоим образом не участвовала и не собирается участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон».

«Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что такой сценарий в корне противоречит интересам России.