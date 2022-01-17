Москва, 17 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Госдуме президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили его предвыборные обещания относительно уважения всех жителей республики независимо от того, на каком языке они говорят, и грозят уголовным преследованием, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Обложка словаря русского языка

«Бесславный конец у таких политиков, как правило, наступает очень скоро. В лучшем случае это забвение. А в худшем — уголовное преследование, как, например, в отношении Порошенко или его грузинского дружка Саакашвили. Попытки удержаться за счет агрессивного националистического меньшинства или подачек с Запада обречены на провал», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

При этом, рассуждает парламентарий, если бы Зеленому удалось повысить благосостояние большинства граждан Украины, а не только своего окружения, люди его бы поддержали.

«А поскольку этого нет, то придется ответить еще и за «базар», то есть за борьбу с русским языком в стране, где он является родным для миллионов людей», — подчеркнул Миронов.

На Украине вступили в силу очередные положения закона «Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного». Они закрепляют дополнительные ограничения на использование русского языка в печати. Причем на английский язык и языки ЕС такие ограничения не распространяются.