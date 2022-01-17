Москва, 17 января 2022, 15:46 — REGNUM Союз конькобежцев России определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 17 января сообщает пресс-служба организации.
В состав женской команды вошли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.
В мужской команде на Играх будут выступать Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Даниил Алдошкин, Артём Арефьев, Руслан Захаров, Сергей Трофимов и Александр Румянцев.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.