Красногорск, , 15:44 — REGNUM В Подмосковье следует усовершенствовать система записи на прием в медицинские учреждения. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Глава Подмосковья отметил, что значительная часть жалоб населения на региональную систему здравоохранения связана с процедурой записи на прием к врачу.

«У нас в системе здравоохранения 40% жалоб связаны с процедурой записи. Мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше», — сказал Воробьев.

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