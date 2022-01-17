Красногорск, 17 января 2022, 15:44 — REGNUM В Подмосковье следует усовершенствовать система записи на прием в медицинские учреждения. Об этом 17 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Глава Подмосковья отметил, что значительная часть жалоб населения на региональную систему здравоохранения связана с процедурой записи на прием к врачу.
«У нас в системе здравоохранения 40% жалоб связаны с процедурой записи. Мы должны службу записи к врачу оттачивать дальше», — сказал Воробьев.
Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье увеличилось количество снегоуборочной техники